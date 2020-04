_Carabinieri_ : “Vola solo chi osa farlo”. Nelle parole del maestro #LuisSepulveda, scomparso oggi a causa del #coronavirus, uno sq… - Agenzia_Ansa : #Covid19 Circola una falsa infografica #ANSA sulle riaperture. La Direzione: 'Mai pubblicata'. Fatta denuncia alla… - PiazzapulitaLA7 : 22 milioni di richieste di disoccupazione. Il #coronavirus si abbatte sugli USA. Stasera vi porteremo anche a… - xenonian1 : RT @PatriziaRametta: Coronavirus Lazio, Zingaretti: vaccino obbligatorio per over 65 e personale sanitario dal 15 settembre. CON IL CORPO N… - linda_mancino : @GiovanniAgost20 Tanti Stati non europei inviano materiale sanitario grazie al lavoro costante della Farnesina. Piu… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mai Coronavirus, mai così pochi nuovi casi. Consolidato lo stop dei contagi al Sud la Repubblica Danilo Gallinari: “Se la Nba riparte avrò un po’ di paura”

Dico solo che sono sotto elezioni». Prima la scomparsa di David Stern, poi la tragedia di Kobe Bryant, adesso il coronavirus: che anno orribile è il 2020 per la pallacanestro? «Un anno da dimenticare, ...

Economia della ciambella: il piano per la fase 2 di Amsterdam è green e rompe gli attuali modelli di consumo

Economisti e istituzioni pensano già a cosa succederà dopo il Covid-19 che ha bloccato il mondo. Finita l’emergenza sanitaria ... accoppiate a un degrado del mondo vivente mai visto prima. Per il XXI ...

Dico solo che sono sotto elezioni». Prima la scomparsa di David Stern, poi la tragedia di Kobe Bryant, adesso il coronavirus: che anno orribile è il 2020 per la pallacanestro? «Un anno da dimenticare, ...Economisti e istituzioni pensano già a cosa succederà dopo il Covid-19 che ha bloccato il mondo. Finita l’emergenza sanitaria ... accoppiate a un degrado del mondo vivente mai visto prima. Per il XXI ...