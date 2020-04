Coronavirus | mai così pochi contagiati Ma numero dei decessi sempre alto

(Di venerdì 17 aprile 2020) Sono 106962 il totale dei positivi alnel bollettino giornaliero della protezione civile. Angelo Borrelli ha snocciolato i dati nella conferenza stampa delle ore 18. I positivi al Covid-19 rispetto a ieri è di 355,più basso dall’inizio dell’emergenza. Prosegue il calo della pressione negli ospedali italiani. “Ci sono 2812 pazienti ricoverati in terapia intensiva – ha detto Borrelli – 124 in meno rispetto a ieri”. I ricoverati con sintomi sono 25786 (meno 1107 rispetto al 16 aprile), mentre in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi si trovano 78364 persone, pari al 73% del totale dei pazienti positivi”. Ildeiè sempre alto: da ieri sono morte 575 persone (ieri erano state 525).“Un dato importante è quello dei tamponi eseguiti – ha spiegato ...

_Carabinieri_ : “Vola solo chi osa farlo”. Nelle parole del maestro #LuisSepulveda, scomparso oggi a causa del #coronavirus, uno sq… - Agenzia_Ansa : #Covid19 Circola una falsa infografica #ANSA sulle riaperture. La Direzione: 'Mai pubblicata'. Fatta denuncia alla… - PiazzapulitaLA7 : 22 milioni di richieste di disoccupazione. Il #coronavirus si abbatte sugli USA. Stasera vi porteremo anche a… - ElGanspo : Coronavirus, mai così pochi nuovi casi. I guariti sono oltre 2500, le persone ricoverate sono 1231 … - kaiowas79 : RT @stemolinaradio: Mai così pochi nuovi malati (+355) e record di guarigioni. Mai così pochi casi per numero di tamponi. Adesso, fase 2!… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mai

la Repubblica

Sono 22.745 le persone morte dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 575. Le persone guarite sono 42.727, 2.563 più di ieri. Stop all'appuntamento quotidiano ...No per ora, invece, alla riapertura di bar e ristoranti. Non mi sentirei mai di riaprire tra pochi giorni, anche se il governo lo decidesse, i ristoranti e i bar". (La Repubblica) I laboratori ...