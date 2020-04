Coronavirus, l’Oms semina ancora il terrore e annuncia la seconda ondata. Ricciardi: “E’ quasi sicura”. Una crudezza che non aiuta (Di venerdì 17 aprile 2020) “Una seconda ondata di epidemia da Coronavirus in autunno? Più che un’ipotesi è una certezza. Fino a quando non avremo un vaccino ci saranno nuove ondate o, speriamo, tanti piccoli focolai epidemici. Per questo è molto importante non accelerare le riaperture: in caso contrario la seconda ondata invece di averla più avanti rischiamo di subirla prima dell’estate“, sono le parole di Walter Ricciardi, rappresentante italiano Oms e consulente del ministro della Salute. Considerazioni pesanti quelli del consulente del ministro Roberto Speranza con l’intento di mettere in guardia il Governo e gli italiani su quanto potrà accadere dal 4 maggio, data nella quale si ritiene possa scattare la cosiddetta “Fase 2” dell’emergenza sanitaria: “Se ci sono stati più morti rispetto ad altri è ... Leggi su oasport Coronavirus - l’Oms lancia l’allarme per l’Africa : “Troppi morti e i numeri reali non si conoscono” - potrebbe diventare un dramma mondiale

