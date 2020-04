Coronavirus | lo strano caso delle mascherine-mutande Sindacato presenta un esposto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 aprile 2020) Le hanno ribattezzate le. E se non ci fosse di mezzo la sicurezza di medici e infermieri e tutti gli operatori sanitari impegnati negli ospedali lombardia, ormai da quasi due mesi, per arginare l’epidemia e per strappare vite a Covid 19, guardando le foto e i video, ci sarebbe da ridere. Ma la farsa non si attaglia per niente aldei dispositivi per la protezione individuale prodotti da una azienda di pannolini di Rho (Milano), convertita alla produzione di, che li ha forniti alla Regione Lombardia con la consulenza del Politecnico e un successivo via libera dell’Iss. Ebbene dopo aver protestato per queste, che coprono il viso e le orecchie impedendo di sentire i polmoni dei pazienti con lo stetoscopio, ilAdl Cobas Lombardia – Associazione diritti lavoratori – ha deciso dire unalla procura ...