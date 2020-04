Coronavirus, l’esperto: “A Roma solo immunità post contagio per lo 0,15%” (Di venerdì 17 aprile 2020) Sono poche le persone colpite da Coronavirus nella Capitale rispetto alla platea di chi potrebbe essere ancora contagiato. E, tra chi ha contratto l’infezione, solo una percentuale irrisoria ha guadagnato la piena immunità. E’ quanto emerge da uno studio condotto da Altamedica Medical Center di Roma, che ha eseguito un’analisi epidemiologica su 617 soggetti del territorio Romano (303 uomini e 314 donne di diverse classi di eta’) sottoposti a test sierologici per la ricerca di anticorpi contro il Covid-19 al fine di verificare l’esposizione all’infezione e lo stato di immunità completa. Tutti i soggetti hanno reso completo consenso informato e sono stati sottoposti a prelievo venoso a domicilio. Nessuno presentava condizioni critiche. Lo studio, partito nel mese di marzo, ha esaminato il campione con metodologia multipla. Nel ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - l’esperto : ‘Emergenza ha fatto decollare sanità digitale’

