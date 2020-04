Coronavirus | le ultime notizie dall'Italia e dal mondo LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 17 aprile 2020) Una seconda ondata di epidemia diin autunno, "più che un'ipotesi è una certezza”. È l’allarme di Walter Riccardi, rappresentanteno all’Oms e consulente del ministro della Salute, in un’intervista al sito ilcaffeonline.it. “Fino a quando non avremo un vaccino ci saranno nuove ondate o, speriamo, tanti piccoli focolai epidemici che andranno contenuti”, spiega Ricciardi. “Per questo è molto importante non accelerare le riaperture: in caso contrario la seconda ondata rischiamo di subirla prima dell'estate". Sul tema delle riaperture, Ricciardi ammonisce in particolare sulla situazione della Lombardia: “È la regione che in questo momento ha maggiori problemi. Mi sembra non saggio immaginare delle aperture a prescindere da valutazioni oggettive delle condizioni epidemiologiche" ...