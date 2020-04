Coronavirus, le dieci fake-news più diffuse (Di venerdì 17 aprile 2020) Con la disinformazione in agguato, in tempi di pandemia da Coronavirus, sono tante le bufale che si sono diffuse sulla rete. In tempi di pandemia può non essere facile districarsi nel mare di informazioni, soprattutto quando la disinformazione è in agguato. E la realtà dimostra che purtroppo anche con il Coronavirus le fake news hanno trovato il modo di diffondersi. Dalla bufala del virus sottratto da spie cinesi a quella del Covid-19 arma biologica creata dall’uomo fino all’aglio curativo e alla vitamina C. E’ quanto emerge dalla lista stilata da newsGuard relativa alle 10 informazioni false più comuni sul Coronavirus pubblicate in Italia, Gran Bretagna, Francia, Germania e Stati Uniti. Bufala: “Il virus del Covid-19 è stato sottratto da un laboratorio canadese da spie cinesi” – PolitiFact, FactCheck.org, e la ... Leggi su 2anews Coronavirus a Napoli - il caso della grigliata nella scuola : dieci vandali finiscono nel mirino

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dieci Coronavirus, Gallera: "Dieci pazienti in Fiera Milano, utile per normalità altri presidi" IL GIORNO Cimiteri cittadini chiusi fino al 3 maggio: i fiorai potranno ornare le tombe su incarico dei parenti dei defunti

Una decisione assunta in considerazione dello stato di evoluzione del contagio Covid-19 che non consente il venir meno delle ... per l’estremo saluto ma fino ad un numero massimo di dieci persone e ...

Coronavirus, Biella - Bonus spesa: 671 i nuclei familiari interessati e 4.414 i buoni distribuiti

Dopo dieci giorni dall’entrata in funzione del servizio (si è partiti da lunedì ... coloro che negli ultimi due mesi hanno vissuto una situazione economica e lavorativa mutata per via del diffondersi ...

