Coronavirus, l'Azzolina e la scuola: "Lontana la possibilità di riaprire a maggio" (Di venerdì 17 aprile 2020) L'emergenza Coronavirus non ha travolto solo la nostra economia e il nostro modo di vivere ma ha travolto anche la nostra scuola, obbligandoci a doverla pensare diversamente. La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, in un'intervista al Corriere della sera, ha spiegato cosa succederà alla scuola nelle prossime settimane, tentando anche di rispondere alle tante domande dei genitori. Quando ricomincia la scuola "Il governo a giorni prenderà una decisione. Ma con l'attuale situazione sanitaria ogni giorno che passa allontana la possibilità di riaprire a maggio. Significherebbe far muovere ogni giorno oltre 8 milioni di studenti", chiarisce la Azzolina durante l'intervista. Che non ci fosse una data per la riapertura delle scuole ormai era chiaro da tempo, lo stesso ministro l'aveva già detto quando era ...

