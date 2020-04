Coronavirus, l’antiriciclaggio di Bankitalia: “Rischio di infiltrazioni criminali nelle aziende e abuso di prestiti con garanzia pubblica” (Di venerdì 17 aprile 2020) “L’attuale situazione di emergenza sanitaria espone il sistema economico-finanziario a rilevanti rischi di comportamenti illeciti“. Anche l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia – dopo gli allarmi arrivati nei giorni scorsi dai capi delle procure di Milano e Napoli, Francesco Greco e Giovanni Melillo e dal Csm – sottolinea che l’indebolimento economico delle famiglie e delle imprese a causa del lockdown rischia di rafforzare le organizzazioni criminali. E il decreto Liquidità varato dal governo non contiene paletti sufficienti a evitare che i prestiti con garanzia pubblica finiscano nelle loro mani. L’Uif, nella comunicazione sulla Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza Covid-19, sottolinea che il Coronavirus “accresce i rischi di usura e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 aprile 2020) “L’attuale situazione di emergenza sanitaria espone il sistema economico-finanziario a rilevanti rischi di comportamenti illeciti“. Anche l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia – dopo gli allarmi arrivati nei giorni scorsi dai capi delle procure di Milano e Napoli, Francesco Greco e Giovanni Melillo e dal Csm – sottolinea che l’indebolimento economico delle famiglie e delle imprese a causa del lockdown rischia di rafforzare le organizzazioni. E il decreto Liquidità varato dal governo non contiene paletti sufficienti a evitare che i prestiti con garanzia pubblica finiscanoloro mani. L’Uif, nella comunicazione sulla Prevenzione di fenomeni dità finanziaria connessi con l’emergenza Covid-19, sottolinea che il“accresce i rischi di usura e ...

