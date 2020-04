Coronavirus, l’affondo di Trump all’OMS: “Perché ha ignorato l’email delle autorità di Taiwan a fine dicembre?” (Di venerdì 17 aprile 2020) Il presidente Donald Trump ha attaccato nuovamente su Twitter l’Organizzazione Mondiale della Sanità, citando un esperto dell’Hoover Institution: il tycoon chiede “perché l’OMS ha ignorato una email delle autorità di Taiwan a fine dicembre che allertava sulla possibilità che il Coronavirus fosse trasmesso tra essere umani“. “Perché l’OMS fece diverse affermazioni sul Coronavirus che erano inaccurate o fuorvianti in gennaio e febbraio, mentre il virus si diffondeva globalmente?“. “Perché l’OMS ha atteso così tanto per prendere una azione decisa?“.L'articolo Coronavirus, l’affondo di Trump all’OMS: “Perché ha ignorato l’email delle autorità di Taiwan a fine dicembre?” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - l’affondo di Burioni : “Morti per altre patologie? Una scemenza”

