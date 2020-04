Coronavirus, la virologa Ilaria Capua indica la strada: “Chi ha gli anticorpi deve uscire” (Di venerdì 17 aprile 2020) In una recente intervista, l’illustre virologa Ilaria Capua indica all’Italia e agli italiani la strada da seguire per affrontare la fase 2. Sono settimane ormai che sentiamo parlare gli esperti ed il governo di “fase 2“. Con questo termine non si vuole indicare un ritorno alla normalità pre virus, ma l’ingresso in una nuova quotidianità, … L'articolo Coronavirus, la virologa Ilaria Capua indica la strada: “Chi ha gli anticorpi deve uscire” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Coronavirus - la virologa Capua : "È più importante vaccinarsi per l’influenza"

Ilaria Capua - il monito della virologa : “Non ci libereremo presto del Coronavirus”

