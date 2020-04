Coronavirus | la violinista in concerto sul tetto dell’ospedale di Cremona | l’esibizione

(Di venerdì 17 aprile 2020) La musica unisce e dà speranza: alaLena Yokoyama ha suonato in modo esemplare il violino, la sua musica ha per qualche minuto ha stemperato il suono delle sirene delle autoambulanze, incantando gli ascoltatori. Il brevesi è svolto suldell’ospedale Maggiore di, luogo simbolo della lotta al. L'articolo, lainsuldell’ospedale di: l’esibizione di Lena Yokoyama nel luogo simbolo della lotta al Covid proviene da Il Fatto Quotidiano.

SkyTG24 : Coronavirus Cremona, violinista suona su tetto ospedale. VIDEO - adriano_daiprai : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, Cremona: la violinista suona sul tetto dell'ospedale - lnerli1 : RT @SkyTG24: Coronavirus Cremona, violinista suona su tetto ospedale. VIDEO - KatiaC_1979 : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, Cremona: la violinista suona sul tetto dell'ospedale - SofiaCovaci : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, Cremona: la violinista suona sul tetto dell'ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus violinista

Agenzia ANSA

Per un momento, il suono di un violino ha sostituito le sirene delle ambulanze. Per far sapere a tutti che noi ci siamo. Per far sapere a tutti che Cremona continua a lottare. Audizione a Cremona, dal ...Si chiama Lena Yokoyama ed è una violinista, e ci ha fatto emozionare con un'esibizione sul tetto dell'ospedale Maggiore di Cremona, organizzata per la giornata di giovedì 16 aprile 2020. La ...