Coronavirus, la speranza dell’antivirale remdesivir: i pazienti trattati migliorano in pochi giorni (Di venerdì 17 aprile 2020) L’antivirale remdesivir si conferma uno dei farmaci più promettenti contro il Coronavirus alimentando la speranza di trovare una soluzione all’epidemia. Buoni risultati sono stati ottenuti nei pazienti trattati in un ospedale di Chicago. Che sta partecipando a un trial clinico sull’utilizzo della molecola contro la malattia da Coronavirus. I pazienti erano in gravi condizioni. E hanno mostrato un rapido miglioramento di sintomi respiratori e febbre. Sono stati tutti dimessi in meno di una settimana, secondo i risultati anticipati dal sito di news statunitense “Stat“. A Chicago sono stati arruolati 125 pazienti in due trial clinici di fase 3 condotti da Gilead. Di questi pazienti arruolati, 113 avevano una malattia grave. Coronavirus, 125 pazienti trattati con l’antivirale Tutti sono stati trattati con infusioni giornaliere ... Leggi su secoloditalia Coronavirus : Speranza - ‘garantire mascherine a tutti e a prezzi bassi’

