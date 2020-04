Coronavirus, la Spagna esclude di giocare la Liga in estate (Di venerdì 17 aprile 2020) Quando si tornerà a giocare? Lo stop non interessa solo il campionato italiano, ma quasi tutto il mondo. Notizie poco confortanti arrivano dalla Spagna, dove la ripresa del campionato appare lontanissima. A gelare tutti è il direttore dell’ospedale da Campo di Ifema, Antonio Zapatero, che ha dichiarato a Cadena SER: “Credo che sia impossibile che si possa tornare in campo questa estate”. Parole che si scontrano con Liga e Federcalcio che spingono per una ripresa del torneo. “Il test non è la soluzione, la soluzione arriverà a seconda del risultato del test. Se si scopre che non si dispone di anticorpi si è suscettibili alle infezioni. Nel periodo asintomatico fino a due giorni e mezzo prima dei sintomi e fino a mezza giornata prima dell’inizio dei sintomi la carica virale è massima e mantenere le distanze ... Leggi su calciomercato.napoli Coronavirus - numeri ancora altissimi in Spagna : quasi 20mila decessi - tasso letalità al 10 - 5%

Coronavirus - in Spagna macchina a raggi UV disinfetta gli ospedali in pochi minuti

È morto lo scrittore cileno Luis Sepúlveda. Era stato ricoverato in ospedale in Spagna a febbraio dopo essere ris…