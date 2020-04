Coronavirus | la situazione precipita in Brasile | oggi 217 morti | crescita esponenziale

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 18 aprile 2020) Ilha battuto un nuovo record diin un giorno, con 217 vittime, raggiungendo cosi’ la somma totale di 2.141a causa di infezione da Covid-19. Anche contagi confermati registrati nelle ultime 24 ore hanno segnato un record, con 3.257 nuovi casi, per un totale di 33.682 dall’inizio della pandemia. Il bilancio e’ stato divulgato dal ministero della Salute attraverso la piattaforma ufficiale del governo che registra le statistiche di contagio. Il numero di decessi rappresenta aumento dell’11 per cento rispetto a ieri, quando erano state registrate 1.924 vittime. Il numero di nuovi casi confermati invece rappresentato un aumento del 10 per cento rispetto ai dati di ieri, quando il numero complessivo di infettati era di 30.425. Il tasso di mortalita’ del paese ha raggiunto il 6,4 per cento, un decimo sopra il tasso registrato ieri del ...