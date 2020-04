Coronavirus | la situazione in Portogallo | 19mila casi e meno di 700 morti

(Di venerdì 17 aprile 2020) Nonostante la vicinanza con la Spagna, uno dei paesi colpiti più duramente dal, lainè per quanto possibile sotto controllo. Confinare con la Spagna per centinaia e centinaia di chilometri, sommato al fatto di avere un sistema sanitario di certo non tra i più brillanti nel panorama europeo. Nonostante queste inquietanti … L'articolo, laindi 700proviene da www.inews24.it.

MinisteroSalute : ?? Oltre 2 milioni i casi Covid-19 nel mondo ???? Più di 1 milione i casi registrati in Europa Leggi i dati aggiornat… - PiazzapulitaLA7 : Coronavirus, Vespignani: 'Senza una strategia di riaperture tra un mese ci ritroveremo nella stessa situazione'… - RegioneER : #CORONAVIRUS online qui - AntonioTalia : RT @NessunLuogo24: 'Sono una musicista, suono la fisarmonica. Tutti gli spettacoli e le performance sono stati rinviati o cancellati. Fino… - GfveGianfra : Hai capito @GiuseppeConteIT e, soprattutto, @Quirinale ? La situazione è COMPLETAMENTE sfuggita di mano!… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus situazione

la Repubblica

Otto morti a Parma dei 55 in regione nelle ultime 24 ore, "Più di trenta in meno rispetto a ieri, ma sono sempre 55 in più", inizia il suo intervento quotidiano Sergio Venturi per fornire i dati e ...E cambia così anche il mio ruolo all’interno dell’organizzazione – continua la wedding planner – Sto cercando di gestire gli sposi, spaventati ovviamente da questa situazione, costretti a rinviare, ...