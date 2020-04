Coronavirus: La Russa (Aci Milano), 'inevitabile uso auto in fase 2' (Di venerdì 17 aprile 2020) Milano, 17 apr. (Adnkronos) - “Le biciclette elettriche come soluzione per risolvere i problemi di mobilità nella fase 2 dell'emergenza sanitaria? La ricetta del Sindaco di Milano ci lascia piuttosto perplessi. Il governo e le amministrazioni locali utilizzino al meglio tutti i mezzi di trasporto collettivi e individuali, prima fra tutti l'automobile, anche per evitare che s'impennino gli incidenti stradali delle categorie vulnerabili della circolazione. Piuttosto i soldi vengano destinati ad offrire posti in parcheggi a prezzi modici agli automobilisti”. Lo afferma il presidente dell'automobile Club Milano, Geronimo La Russa. "Pensare alle bici elettriche, così come ad altri mezzi di micro mobilità, può essere una delle tante idee a supporto delle esigenze di trasporto, ma serve anche e soprattutto una strategia di sistema in cui l'automobile ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - bagarre al Senato tra La Russa e Presutto : “Lo sai che quella mascherina non va bene? Sei un untore”

