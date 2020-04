Coronavirus | la rivelazione shock | “Era già fra di noi prima di Natale…”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 17 aprile 2020) Quando è arrivato ilin Italia? In relazione ai primi casi accertati, nella seconda parte di febbraio, si ipotizza quindi che già a gennaio circolasse in maniera ‘fittizia’. Ma è dalle parole a ‘Oggi’ di Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, che viene fuori un’altra indiscrezione piuttosto scioccante: “Il virus era già arrivato fra noidi Natale – rivela – ma non lo sapevamo. Non l’abbiamo capito e non potevamo neppure sospettarlo perché allora, dicembre 2019, dalla Cina non c’era stato ancora un allarme”.L'articolo, la: “Era già fra di noidi Natale…” CalcioWeb.