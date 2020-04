Coronavirus - La riscoperta del drive-in | un' idea per la Fase 2?

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 17 aprile 2020) Da decenni celebrati da grande schermo, tv e letteratura, i-in fanno sognare ancora oggi, sebbene quest, nata quasi quasi novantanni fa in America per far felice una mamma troppo corpulenta per le poltrone dei cinema, sia ormai in declino dagli anni 80 e, in Europa, non abbia mai avuto successo. Eppure, una simile proposta potrebbe trarre nuova linfa dallemergenza, quando entreremo nella tanto attesa2 con restrizioni allentate. Così, dopo i tamponi a bordo, effettuati su chiamata in diverse strutture ospedaliere italiane, lautomobile potrebbe garantire la sicurezza nel tempo libero dei cittadini. Il cinema. Lesempio è arrivato, manco a dirlo, da Oltreoceano: nelle scorse settimane, prima che lAmerica adottasse misure di contenimento più severe, alcuni vecchi-in hanno registrato un boom di presenze come non accadeva da anni, a ...