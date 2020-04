Coronavirus, la mappa del contagio nel mondo in tempo reale (Di venerdì 17 aprile 2020) La mappa del Coronavirus nel mondo mostra in tempo (quasi) reale la diffusione del virus in tutto il pianeta. Dalla Cina all'Italia, dove attualmente il numero dei contagi tocca quota oltre 172.434 casi, il sito viene aggiornato costantemente ed è stato realizzato dagli ingegneri informatici del Center for Systems Science and Engineering (CSSE) dell'Università Johns Hopkins (Stati Uniti). Leggi su fanpage Coronavirus in Italia - la mappa dei contagi regione per regione

Coronavirus - 575 morti e 3.493 casi in più. Crollo dei ricoverati : oltre mille in meno. Boom di guariti : 2.563 MAPPA

La mappa della riapertura : chi sono i lavoratori più esposti al rischio di contagio da coronavirus (Di venerdì 17 aprile 2020) Ladelnelmostra in(quasi)la diffusione del virus in tutto il pianeta. Dalla Cina all'Italia, dove attualmente il numero dei contagi tocca quota oltre 172.434 casi, il sito viene aggiornato costantemente ed è stato realizzato dagli ingegneri informatici del Center for Systems Science and Engineering (CSSE) dell'Università Johns Hopkins (Stati Uniti).

Corriere : L’andamento del contagio in Italia: la mappa, i dati e i trend - you_trend : ???? Gli USA con quasi 500.000 casi di #Coronavirus sono la nazione più colpita al mondo. Ma gli Stati hanno reagito… - AntonioCivile : #Coronavirus La mappa della diffusione nella Svizzera italiana, servizio di @mattiapacella - Pippo_Moscuzza : #coronavirus in Italia, i dati e la mappa 17/4/2020 casi totali da inizio epidemia 172.434 +3.493; attualmente posi… - KutzMaria : RT @Corriere: L’andamento del contagio in Italia: la mappa, i dati e i trend -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mappa Roma, la mappa del coronavirus: ecco in quali quartieri sono aumentati i contagi in una settimana RomaToday "Un incubo di 45 giorni, la mia famiglia molto colpita: mia moglie ha perso entrambi i genitori"

Coronavirus, la mappa del contagio nel mondo in tempo reale La mappa del coronavirus nel mondo mostra in tempo (quasi) reale la diffusione del virus in tutto il pianeta. Dalla Cina all'Italia, dove ...

Covid-19, mappa regione per regione. Locatelli: «Stop diffusione al Centro-sud». Oltre 65 mila tamponi in un giorno

Covid 19, la mappa dei contagi regione per regione. I morti complessivi sono 575 più di ieri. Nelle ultime 24 ore i positivi al coronavirus in Italia sono invece cresciuti di 355 persone, a fronte di ...

Coronavirus, la mappa del contagio nel mondo in tempo reale La mappa del coronavirus nel mondo mostra in tempo (quasi) reale la diffusione del virus in tutto il pianeta. Dalla Cina all'Italia, dove ...Covid 19, la mappa dei contagi regione per regione. I morti complessivi sono 575 più di ieri. Nelle ultime 24 ore i positivi al coronavirus in Italia sono invece cresciuti di 355 persone, a fronte di ...