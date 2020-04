Coronavirus, la Germania pronta a riaprire: ecco come è stato sconfitto il Covid-19 (Di venerdì 17 aprile 2020) La Germania si prepara alla riapertura. I numeri del contagio sono in netta diminuzione. BERLINO (Germania) – La riapertura della Germania sembra essere alle porte. Le misure restrittive messe in campo da Berlino hanno dato i propri frutti con il Governo che è pronto ad allentare il lockdown visto che il famoso indice di contagio R0 è sceso sotto la soglia di uno. “L’epidemia – ha assicurato il ministro della Salute, Jens Spahn – è di nuovo controllabile e più gestibile di prima“. L’attenzione deve essere massima anche se ora la fiducia è aumentata. come la Germania ha sconfitto il Coronavirus Sanità e massima precauzione. Sono queste le armi messe in campo dalla Germania in questa lotta al Coronavirus. Le fabbriche, infatti, non hanno mai realmente chiuso con le aziende lasciate libere di ... Leggi su newsmondo Boom di tamponi e blocco dei servizi : così la Germania sta sconfiggendo il Coronavirus

Coronavirus - il ministro Spahn : «In Germania situazione controllabile»

Coronavirus - Angela Merkel spiega con la matematica perché la Germania ridurrà molto lentamente il lockdown (Di venerdì 17 aprile 2020) Lasi prepara alla riapertura. I numeri del contagio sono in netta diminuzione. BERLINO () – La riapertura dellasembra essere alle porte. Le misure restrittive messe in campo da Berlino hanno dato i propri frutti con il Governo che è pronto ad allentare il lockdown visto che il famoso indice di contagio R0 è sceso sotto la soglia di uno. “L’epidemia – ha assicurato il ministro della Salute, Jens Spahn – è di nuovo controllabile e più gestibile di prima“. L’attenzione deve essere massima anche se ora la fiducia è aumentata.lahailSanità e massima precauzione. Sono queste le armi messe in campo dallain questa lotta al. Le fabbriche, infatti, non hanno mai realmente chiuso con le aziende lasciate libere di ...

DPCgov : #Coronavirus #16aprile Rientra oggi in Italia il primo dei pazienti trasferiti in Germania grazie alla CROSS, la ce… - Linkiesta : I cinque Stati in testa sono Israele, Germania, Corea del Sud, Australia e Cina. Nella classifica europea, l'Italia… - TgLa7 : #coronavirus La #Germania estende il divieto di eventi pubblici su larga scala fino al 31 agosto - Animal_Genocide : #Coronavirus in #Germania, uno #zoo lancia l’allarme: a causa dei mancati guadagni, siamo senza cibo, e potremmo do… - fastenseat : @agnosticIT @RobertoBurioni Mi sa che il mondiale lo vincono i #tedeschi anche quest’anno -