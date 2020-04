Coronavirus | la FAO e l’Unione Africana si impegnano a tutelare la sicurezza alimentare

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 17 aprile 2020) Oggi L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), l’Unione(AU) e partner internazionali hanno descritto il sistema agrocome “un servizio essenziale che deve continuare a operare durante i periodi di lockdown, emergenza, coprifuoco e altre misure di contenimento“. In una dichiarazione congiunta si sono impegnati a sostenere l’accesso al cibo e alla nutrizione per le persone più vulnerabili in Africa, fornendo reti disociale, riducendo al minimo i divieti di circolazione e trasporto di personale essenziale, i limiti alla commercializzazione di beni e servizi e mantenendo aperte le frontiere del continente per il commercio agro. Il documento è stato adottato nel corso di una riunione virtuale organizzata congiuntamente dall’AU e dalla FAO, a cui ...