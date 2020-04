Coronavirus, la Camera Commercio dona mascherine a ospedali e forze dell’ordine (Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Il presidente della Camera di Commercio di Caserta, Tommaso De Simone ed il presidente della Cassa Edile di Caserta, Antonio Pezone, hanno consegnato i dispositivi di protezione individuale, in particolare mascherine FFP2, al personale degli ospedali di Piedimonte Matese, Santa Maria Capua Vetere, Aversa e Caserta. Due giorni fa i dispositivi erano stati consegnati alla Questura e alla Prefettura, ai comandi provinciali di Guardia di Finanza e Carabinieri, e ai vigili urbani di Caserta. Prossime tappe saranno gli ospedali di Sessa Aurunca e Marcianise. Sono in totale cinquemila le mascherine disponibili, 2500 acquistate dalla Camera di Commercio di Caserta, altrettante fornite dalla Cassa Edile di Caserta. “La Camera di Commercio – ha spiegato Tommaso De Simone – in questa difficile situazione sta cercando di fare la propria ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - il question time alla Camera con i ministri D’Incà - Catalfo - Bellanova e Provenzano : la diretta

