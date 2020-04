Coronavirus Italia ultime notizie Aggiornamenti | più di 100 preti morti per covid-19

mannocchia : il nostro racconto da una casa di riposo di Senigallia. grazie a Antonella Vincenzi che ha montato con sensibilità… - Agenzia_Ansa : Nonna d'Italia più forte del #virus. Ha sconfitto la spagnola, quando era una bambina, e ora dice di non temere il… - ilpost : Il Veneto, la regione che ha contenuto meglio il coronavirus in Italia, aveva cominciato ad attrezzarsi già a genna… - mifrasc : RT @GenCar5: La #Lega dopo aver sbraitato mesi contro il #MES, alla prima occasione al #ParlamentoEuropeo vota contro gli #Eurobond. Vuole… - davidegrillo99 : RT @AngeloBonelli1: Oggi in parlamento europeo i falsi patrioti della #Lega di #Salvini hanno votato contro proposta dei #Verdi di istituir… -

Coronavirus Italia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Italia