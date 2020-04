Coronavirus, Istat analizza 1689 Comuni dal 1 marzo al 4 aprile: “Al Nord in oltre la metà morti raddoppiati rispetto alla media 2015/19” (Di venerdì 17 aprile 2020) L’incremento della mortalità complessiva nel mese di marzo e nei primi quattro giorni di aprile, quindi per qualunque causa e non solo per Coronavirus, riguarda tutta Italia ma si concentra soprattutto al Nord. È la prima evidenza che emerge dai nuovi dati diffusi dall’Istat: l’Istituto ha scelto di concentrarsi su 1689 Comuni considerati rappresentativi e ha rilevato che nell’Italia settentrionale si registrano le variazioni più consistenti. In oltre la metà dei Comuni del Nord presi i considerazione, i morti per il complesso delle cause sono più che raddoppiati nel periodo dal 1 marzo al 4 aprile rispetto al dato medio dello stesso periodo degli anni dal 2015 al 2019. Il metodo – L’Istat ha deciso di concentrarsi sui Comuni italiani in cui ci sono stati almeno dieci morti nel periodo 4 gennaio-4 aprile (ultimi tre ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : marzo-aprile 2020 - decessi aumentati del 20% in Italia. lo dice l’Istat

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Istat Coronavirus in Italia: contagi, morti e tutte le news sulla situazione la Repubblica CORONAVIRUS, SOVRAFFOLLAMENTO IN CASA PER 16,8 MILIONI

Su questo la fotografia di Abitare Co. mostra aspetti meno rosei. Secondo l’ultimo censimento Istat ,più di un terzo delle abitazioni occupate da persone residenti, pari quasi a 8.230.000case, è al di ...

Istat, in Italia ferme oltre 2 milioni di imprese

Oltre due milioni di imprese (quasi il 48 per cento del totale) hanno dovuto sospendere la propria attività a causa del lockdown imposto per la pandemia di coronavirus. Lo rileva l'Istat, precisando ...

Su questo la fotografia di Abitare Co. mostra aspetti meno rosei. Secondo l'ultimo censimento Istat ,più di un terzo delle abitazioni occupate da persone residenti, pari quasi a 8.230.000case, è al di ...