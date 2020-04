Coronavirus, Israele lancia nuove cabine per i test in strada: zero contatto tra infermiere e paziente e alta efficienza [FOTO] (Di venerdì 17 aprile 2020) Israele ha lanciato una rete di nuove cabine per i test sul Coronavirus in strada che permettono di avere zero contatti tra l’infermiere e il paziente. Il Paese si è offerto di condividere il progetto, che è relativamente economico e facile da produrre, con gli altri Paesi come parte della lotta contro la pandemia. Le cabine, prodotte dalle aziende sanitarie insieme a partner civili e militari, forniscono un ambiente sterile e totalmente isolato per il personale medico e possono essere disinfettate velocemente tra un paziente e l’altro. I test sono condotti utilizzando due guanti di gomma collegati alla parete esterna con chiusura ermetica (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). I risultati sono elaborati nell’arco di qualche ora e riportati direttamente attraverso la cartella clinica del paziente. La cabina ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - l’emergenza mostra la fragilità della democrazia in Israele

