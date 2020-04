Coronavirus in Toscana | 17 morti | oggi 17 aprile E 167 nuovi contagi 180 le guarigioni

fattoquotidiano : Coronavirus, troppi morti: in Toscana le Asl subentrano ai privati in 39 residenze per anziani. Ma anche la Regione… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 13,1% Region… - you_trend : ?? #Coronavirus, il trend dei casi totali regione per regione ?? Le regioni arancioni/rosse (solo #Piemonte e… - girasol44247939 : RT @Signorasinasce: Coronavirus: oltre 100 morti nelle Rsa in Toscana. Inchieste aperte a Lucca e Prato. Visto che si parla solo della #Lom… - AouSenese : La #Toscana per l'emergenza #Covid19 DISTANTI MA PIU' VICINI DI PRIMA è un breve video promosso dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana Coronavirus Toscana, diminuiscono i contagi e aumentano le guarigioni / LIVE LA NAZIONE In provincia 766 casi Covid e un nuovo decesso

Lo rende noto la Regione con il bollettino quotidiano odierno. In Toscana sono 17 le morti legate al coronavirus avvenute nelle ultime ore PISA — Nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa i casi di ...

Coronavirus, in Toscana 167 nuovi casi e 17 decessi

In Toscana sono 8.110 i casi di positività al Coronavirus, 167 in più rispetto a ieri (quando erano stati 277). Il 5 per cento del totale nazionale. Aumentano le guarigioni: 180 le nuove registrate ...

