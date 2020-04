Coronavirus, in Puglia un contagio su 4 è nelle case di riposo: i casi sono almeno 800. Aperte tre inchieste, i Nas negli uffici della Regione (Di venerdì 17 aprile 2020) Centodue contagi e due decessi dall’inizio di aprile a Brindisi, 47 ospiti infetti e tre morti a Canosa e 57 anziani positivi a Torremaggiore. Dodici decessi nella Rsa La Fontanella di Soleto, nel Leccese, dove per alcuni giorni, tra ammalati e assenti, la presenza di operatori sanitari è stata ridotta al minimo. Sgranando il rosario dei contagi in Puglia, alla fine nelle case di riposo per anziani se ne contano circa 800. Su per giù un caso accertato di Coronavirus su 4 in regione, dove ci sono 3.258 infetti, è in una residenza per anziani. E la task force non ha ancora completato gli accertamenti. Lopalco: “Maggior parte dei casi in Rsa” – Ma a confermare l’incidenza è l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, chiamato dal governatore Michele Emiliano a guidare la struttura che sta coordinando la lotta alla pandemia: “La ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Montecorvino Pugliano : al via i test rapidi

Centodue contagi e due decessi dall'inizio di aprile a Brindisi, 47 ospiti infetti e tre morti a Canosa e 57 anziani positivi a Torremaggiore. Dodici decessi nella Rsa La Fontanella di Soleto, nel Leccese, dove per alcuni giorni, tra ammalati e assenti, la presenza di operatori sanitari è stata ridotta al minimo. Sgranando il rosario dei contagi in Puglia, alla fine nelle case di riposo per anziani se ne contano circa 800. Su per giù un caso accertato di Coronavirus su 4 in regione, dove ci sono 3.258 infetti, è in una residenza per anziani. E la task force non ha ancora completato gli accertamenti. Lopalco: "Maggior parte dei casi in Rsa" – Ma a confermare l'incidenza è l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, chiamato dal governatore Michele Emiliano a guidare la struttura che sta coordinando la lotta alla pandemia: "La ...

