Coronavirus | in pil della Cina nel primo trimestre cala del 6 | 8% | mai successo dal 1992

Coronavirus nel mondo, negli Usa oltre 4.500 vittime in 24 ore: è record. Crolla pil Cina: primo declino mai registrato. Che mondo sarà passata la pandemia? Joseph Stiglitz, premio Nobel per l'economia: «Se dopo il Coronavirus l'Europa… Coronavirus: Cina, -6,8% Pil primo trimestre. Primo dato negativo dal 1992, -9,8% su base congiunturale. Il coronavirus costerà 5 punti di Pil nel primo trimestre. L'effetto del coronavirus sul pil della Cina

Il maledetto virus non guarda in faccia nessuno, tant’e’ vero che in mattinata arriva la notizia della morte per Coronavirus di Luis Sepulveda ... La prova non la da’ Wikipedia, fabbrica di celebrita’ ...La Banca d’Italia stima una caduta del Pil attorno al 5% nel primo trimestre dell’anno a causa dell’emergenza coronavirus che ha impattato «in misura rilevante alcuni comparti dei servizi» mentre la ...