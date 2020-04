Coronavirus, in Lombardia ancora 243 morti e crescono (poco) i nuovi casi. Aumentano i contagiati a Milano: +325 (Di venerdì 17 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieIl bollettino del 17 aprile Rimangono stabili i decessi da Coronavirus in Lombardia: oggi, 17 aprile, la regione più colpita d’Italia registra 243 nuove vittime in 24 ore, a fronte delle 231 di ieri. Rispetto a ieri ci sono stati +1.041 nuovi casi di positività (ieri erano +941), per un totale di 64.135 (ieri era 63.094). I dati arrivano a fronte di 243.513 tamponi eseguiti (+10.839 nelle ultime 24 ore, ieri erano 232.674 ). Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 971 (-61 rispetto a ieri quando erano 1.032), i ricoverati sono 10.627 (-729 rispetto a ieri quando erano 11.356). I dati nelle province Questi i dati relativi ai casi Covid-19 nelle province lombarde: Bergamo 10.590 (+72)Brescia 11.567 (+212)Como 2.285 (+52)Cremona 5.313 (+40)Lecco 2.005 (+19)Lodi ... Leggi su open.online Coronavirus - ultime notizie – In Italia calano i nuovi positivi - stabili i decessi. Leggero aumento dei contagi in Lombardia. Coronabond - no del Parlamento UE

