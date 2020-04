Coronavirus in Italia, ultime notizie. Lega e Forza Italia votano contro l’emendamento dei Verdi sui Coronabond al Parlamento europeo (Di venerdì 17 aprile 2020) Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale Coronavirus Italia ultime notizie – In Italia il bilancio di casi positivi al Coronavirus è pari a 106.607, mentre dall’inizio dell’epidemia sono stati 22.170 i morti e 40.164 i guariti. Il numero dei casi totali ammonta dunque a 168.941, in leggero aumento rispetto al giorno precedente (+3.786). Ma ci sono anche stati molti più tamponi effettuati (oltre 16mila in più). Prosegue il lento ma continuo calo dei pazienti in terapia intensiva, che non era così basso dal 21 marzo. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, 17 aprile 2020. Ore 07.00 – Lega e Forza Italia votano contro l’emendamento dei Verdi sui Coronabond – Le deLegazioni della Lega e di ... Leggi su tpi CORONAVIRUS USA/ Lockdown - fase 2 - economia : perché Italia e Ue non fanno lo stesso?

Coronavirus in Italia da quando?/ "Incidente laboratorio Wuhan" : indagini Usa - Trump…

