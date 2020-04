Coronavirus in Italia | le news dalle Regioni | DATI e bollettini aggiornati

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 17 aprile 2020) Di seguito gli ultimi aggiornamenti sui casi diin: le informazioni Regione per Regione, da Nord a Sud, inserite a seguito di pubblicazione ufficiale oggi 17 aprile 2020. Sono 15374 i positivi ain Veneto, +155 rispetto a ieri Sono 13489 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, 3730 i negativizzati, 1026 i deceduti totali in ospedale ed extraospedale. Sono ricoverati nelle strutture ospedaliere 1359 persone (+4) rispetto a ieri, di cui in terapia intensiva 197 (-3), 1958 sono i dimessi, 877 i decessi in ospedale (+8). E’ la provincia di Verona a contare il maggior numero di positivi 3805 (+45), segue Padova con 3504 (+36), Treviso 2237 (+2). 1.337 persone (+ 8 rispetto a ieri) in Umbria risultano positive, mentre gli attualmente positivi sono 788 (- 38). I guariti sono 492 (+ 44); risultano 294 clinicamente guariti (+ 4); i deceduti ...