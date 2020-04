Coronavirus in Italia | il bollettino della Protezione civile di oggi | venerdì 17 aprile

(Di venerdì 17 aprile 2020)17: morti, contagi, guariti Il capoAngelo Borrelli ha fornito anche, venerdì 172020, nella consueta conferenza stampa delle ore 18 i dati relativi alla pandemia diincontenuti nell’ultimo. Questi i nuovi dati aggiornati letti da Borrelli. Il bilancio odierno è di 106.962 attualmente positivi (ieri erano 106.607, +355), 22.745 morti (ieri 22.170, +575) e 42.727 guariti (ieri 40.164, +2.563). Il numero dei casi totali ammonta dunque a 172.434 (ieri 168.941, +3.493). In isolamento domiciliare ci sono invece 78.364 persone (ieri 76.778, +1.586); in terapia intensiva ci sono2.812 pazienti (ieri 2.936, -124); i ricoverati con sintomi sono invece 25.786 persone (ieri 26.893, -1.107). I tamponi effettuati ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Complessivamente 172.434 persone in Italia sono risultate positive al coronavirus finora, 3.493 in più rispetto al consuntivo di ieri. Attualmente sono 106.962 le persone positive, con un incremento ...La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale dell’emergenza Coronavirus in Italia di venerdì 17 aprile 2020. Le persone attualmente contagiate sono 106.962, 355 i nuovi positivi. 2812 i ...