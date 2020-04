Coronavirus in Italia, crolla il numero dei contagi: il bollettino del 17 aprile (Di venerdì 17 aprile 2020) Sono tante le notizie odierne che riguardano l’emergenza Covid-19 e da vicino la situazione Italiana. Un susseguirsi continuo di ipotesi da parte di esperti e politici su quelle che potrebbero essere le misure di sicurezza della prospettata “fase 2”, con un lento e graduale ritorno a delle probabili nuove zone rosse, a cui si alterna il profilarsi di intenzioni da parte dei singoli organi regionali come in Campania dove De Luca ha annunciato di essere pronto a “chiudere i confini“. Intanto, arrivano puntualmente le novità sui numeri del contagio aggiornati nell’ultimo bollettino della Protezione Civile. Covid-19, la “fase 2”: verso nuove zone rosse Sembra farsi ancora attendere il rientro in aula da parte degli alunni che, prudenzialmente, potrebbero aspettare ancora prima di tornare a scuola ma questa non è la ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - Italia : 21 milioni di persone in difficoltà economiche

Coronavirus - Ursula Von Der Leyen chiede scusa all’Italia : “Ora l’Europa c’è”

Coronavirus - 106.962 positivi e 22.745 morti in Italia : negli Usa 4.591 decessi – DIRETTA (Di venerdì 17 aprile 2020) Sono tante le notizie odierne che riguardano l’emergenza Covid-19 e da vicino la situazionena. Un susseguirsi continuo di ipotesi da parte di esperti e politici su quelle che potrebbero essere le misure di sicurezza della prospettata “fase 2”, con un lento e graduale ritorno a delle probabili nuove zone rosse, a cui si alterna il profilarsi di intenzioni da parte dei singoli organi regionali come in Campania dove De Luca ha annunciato di essere pronto a “chiudere i confini“. Intanto, arrivano puntualmente le novità sui numeri delo aggiornati nell’ultimodella Protezione Civile. Covid-19, la “fase 2”: verso nuove zone rosse Sembra farsi ancora attendere il rientro in aula da parte degli alunni che, prudenzialmente, potrebbero aspettare ancora prima di tornare a scuola ma questa non è la ...

borghi_claudio : @ManlioDS @Mov5Stelle @matteosalvinimi @LegaSalvini @forza_italia @berlusconi Ma il fatto che quegli eurobond erano… - Agenzia_Ansa : Nonna d'Italia più forte del #virus. Ha sconfitto la spagnola, quando era una bambina, e ora dice di non temere il… - ilpost : Il Veneto, la regione che ha contenuto meglio il coronavirus in Italia, aveva cominciato ad attrezzarsi già a genna… - alfanor48 : RT @PediatriaOggi: Se ne vanno i nonni, memoria storica del nostro Paese, vero patrimonio di tutta l'umanità. L’Italia intera deve dirvi GR… - Corriere : Coronavirus in Italia, 172.434 casi positivi e 22.745 morti. Il bollettino del 17 aprile -