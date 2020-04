Coronavirus in Italia, bollettino del 17 aprile 2020, 172.434 casi (Foto) (Di venerdì 17 aprile 2020) Il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, insieme al Presidente del Css Franco Locatelli, ha evidenziato in conferenza stampa i dati sul Coronavirus in Italia al 17 aprile 2020. I numeri rilevati sono indubbiamente molto positivi e parlano in maniera molto chiara. Il trend di discesa continua a mantenersi con un numero di nuovi contagi molto basso, specie in relazione all’aumentato numero di tamponi. Continuano ad aumentare i guariti con un numero record dall’inizio dell’emergenza e scende il numero dei ricoveri. La pressione sanitaria, dunque, è in continua diminuzione ed è questo uno dei dati più importanti per poter affermare che le misure dell’isolamento sociale hanno funzionato in maniera corretta. Coronavirus in Italia, tutti i numeri Il numero totale, in Italia, di coloro che sono entrati in contatto con il Coronavirus ... Leggi su kontrokultura LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. L’indice di contagio è dello 0 - 8% in Italia

