Coronavirus in Brasile, Bolsonaro minimizza e il ministro della Salute si dimette: il caos regna (Di venerdì 17 aprile 2020) Era solo questione di tempo, e il tempo scorre veloce anche sotto quarantena: alle 16,18 di giovedì 16 aprile, Luiz Henrique Mandetta, ministro della Salute, annuncia le sue dimissioni dopo una riunione decisiva al Planalto, il palazzo della presidenza nella capitale Brasilia. La motivazione è apparentemente tecnica: divergenza con il presidente sulla linea da mantenere riguardo alla quarantena che Mandetta ha predicato totale, con il blocco del commercio e delle attività produttive a livello nazionale. Jair Bolsonaro invece, dopo aver minimizzato il mese passato la gravità della pandemia, ha sempre sostenuto la tesi dell’isolamento “verticale” cioè limitato agli anziani e agli adulti con insufficienza respiratoria. Il pretesto di salvaguardare l’economia brasiliana, e di evitare quindi una nuova recessione dopo le recenti ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - New York e Regno Unito prolungano il lockdown. In Brasile si dimette il ministro della Sanità

Il ministro della Salute del Brasile - Luiz Mandetta - è stato rimosso dal suo incarico per divergenze con il presidente Bolsonaro sulla gestione del coronavirus

SAN PAOLO - E' morto, probabilmente per gli effetti del nuovo coronavirus, il medico genovese Paolo Mudanò, responsabile dei servizi sanitari della nave da crociera Costa Fascinosa, attualmente ...

