Coronavirus | il virologo | “Ecco la ricetta per spegnere i focolai | ora si apre una fase

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 17 aprile 2020) “In questain cui alcune misure di contenimento e distanziamento sociale verranno via via e progressivamente eliminate esisterà sicuramente la possibilità che nuovicompaiano. Noi adesso abbiamo laper spegnerli, ormai la conosciamo: circoscrivere l’area, fare tamponi a tutti, isolare le persone positive sintomatiche e non, e dopo 7-8 giorni rifare la stessa cosa per prendere i casi eventualmente sfuggiti“: lo ha affermato iled epidemiologo Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova. Il metodo è quello applicato a a Vo’ Euganeo: “A tutt’oggi, dopo 6 settimane non c’è stato più nessun caso a Vo’ Euganeo“, ha spiegato Crisanti durante una diretta Facebook, facendo il punto della situazione ...