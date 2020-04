Coronavirus | il prossimo viaggio si prenota ora con i travel bond

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 17 aprile 2020) Il turismo è in ginocchio per il coronavirus: nel solo primo semestre del 2020, stando ai dati CNA, i ricavi il settore – che genera il 13% del Pil italiano – subiranno una contrazione del 73%. Il governo da settimane pensa a come garantire viaggi sicuri per la prossima estate e discute di proposte come bonus o voucher viaggi deducibili dalle tasse da spendere per le vacanze in Italia, ma a livello istituzionale è tutto ancora fermo. Così ora i privati si attivano con una soluzione per investire sul futuro: i travel bond. Sono obbligazioni per acquistare, a prezzo scontato, un servizio – una notte in hotel, un tour, un pacchetto vacanze ad esempio – di cui si potrà usufruire quando si potrà ricominciare a viaggiare. Un primo passo per assicurare liquidità preziosa agli operatori e quindi scongiurare anche il licenzialmento migliaia di dipendenti.