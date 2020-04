Coronavirus | il Parlamento europeo approva i Recovery bond Ieri il voto che ha spaccato

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieContinuano i tentativi da parte deldi fornire un indirizzo preciso su quali e quanti aiuti elargire ai Paesi Ue colpiti dal. Dopo la mozione presentata dai Verdi sui corona– su cui si sono spaccate le destre italiane – è statata con 395 sì, 171 contrari e 128 astenuti la richiesta congiunta degli eurodeputati liberali di Renew Europe, i socialdemocratici, i popolari ed i verdi per i “”, obbligazioni vincolate alla ripresa e garantite dal bilancio dell’Unione europea. Ai voti degli ultimi due giorni è seguito il richiamo all’unità e alla cooperazione del presidente delUe, David Sassoli, il quale ha invitato «tutti i governi a fare in modo che vi sia un abbassamento nei loro ...