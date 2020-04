Coronavirus | il ministro Spahn | «In Germania situazione controllabile»

Mov5Stelle : In diretta dal Senato, l'informativa del ministro del Lavoro e delle politiche sociali @CatalfoNunzia sulle iniziat… - SenatoStampa : #Coronavirus. In Aula ora informativa Ministro lavoro e politiche sociali @CatalfoNunzia su iniziative @MinLavoro p… - LaStampa : Coronavirus, il ministro della Sanità pronto a lasciare il governo Bolsonaro: “Ora basta” - infoitinterno : Coronavirus, Ministro Azzolina: “Tra pochi giorni la decisione sulle scuole chiuse” - lsd4e : RT @GiancarloDeRisi: La #sinistra ha dovunque la stessa idea fissa. In #Francia 104 deputati hanno firmato una petizione per chiedere al pr… -

Coronavirus ministro Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus ministro