Coronavirus | il ministro della Salute tedesco | “Tasso d’infezione allo 0 | 7% | contagi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 aprile 2020) Per la prima volta in Germania ogni malato affetto dainfetta in media meno di una persona: secondo una stima pubblicata dal Robert Koch Institute, l’autorità federale responsabile del monitoraggio epidemiologico, il tasso di infezione nel Paese è sceso infatti a meno di uno, per l’esattezza a 0,7. Esulta il, Jens Spahn: “Le misure fin qui adottate hanno avuto successo e l’esplosione delo è attualmente gestibile“. La cancelliera tedesca Angela Merkel questa settimana ha detto che il cosiddetto tasso di riproduzione è un indicatore chiave che il governo utilizza per valutare le prossime azioni sul lockdown e il suo eventuale allentamento. Ma per ora, nonostante i dati favorevoli, la Germania ha scelto la lineaprudenza: misure restrittive prorogate fino al 3 maggio, come in ...