Coronavirus, il mercato dell’auto crolla: -51,8% di vendite in Europa (Di venerdì 17 aprile 2020) Nel mese di marzo il settore dell’auto ha registrato in Europa occidentale un dimezzamento delle immatricolazioni. Il mercato dell’auto ha subito un tracollo nel mese di marzo. E con il perdurare delle restrizioni dovute al Coronavirus, è evidente che il settore automotive subirà forti contrazioni anche nel mese di aprile. Come minimo. Coronavirus, crollano le vendite auto A marzo, infatti, in Europa Occidentale (Ue+Efta+Uk) le immatricolazioni sono state 853.077 contro 1.771.030 dello stesso mese del 2019. Il calo – secondo i dati diffusi dall’Acea (Associazione dei costruttori europei) – in valore assoluto è di 917.953 autovetture, mentre la contrazione percentuale è stata del 51,8%. Nel trimestre le auto complessivamente vendute sono 3.054.7093, il 26,3% in meno dello stesso periodo dell’anno scorso. Il ... Leggi su newsmondo Mercato auto Europa - a marzo crollo del 51 - 8%. L’effetto coronavirus dimezza le vendite

