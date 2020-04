Coronavirus, il lockdown ha ridotto i consumi di energia elettrica in Italia: a marzo calo di oltre il 10% (Di venerdì 17 aprile 2020) Nel mese di marzo 2020, secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 23,7 miliardi di kWh, in diminuzione del 10,2% rispetto allo stesso mese del 2019. Questo valore è stato ottenuto con un giorno lavorativo in più (22 vs 21) e una temperatura media mensile inferiore di 1,2°C rispetto a marzo dello scorso anno. La riduzione dei consumi registrata risente dell’impatto delle misure introdotte per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19. Il dato destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura porta la variazione a -11,1%. La domanda del primo trimestre del 2020 risulta in flessione del 4,5% rispetto al corrispondente periodo del 2019. In termini rettificati la variazione è pari a -5,2%. A livello territoriale ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : i dati della Protezione Civile e gli effetti del lockdown

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lockdown Coronavirus in Gran Bretagna, le regole (soft) del lockdown: sì a shopping e passeggiate Corriere della Sera Energia, Terna: A marzo consumi -10,2%, pesa effetto lockdown

"La riduzione dei consumi registrata risente dell'impatto delle misure introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19", sottolinea Terna. Il dato destagionalizzato e corretto dagli ...

Kawasaki estende la durata della Garanzia

Anche Kawasaki si aggiunge all'elenco delle aziende che hanno deciso di prolungare le coperture di garanzia sulle proprie moto vendute, e non utilizzate, causa il blocco forzato causato dall'epidemia ...

