Coronavirus, il giallo dei documenti riservati del Cts: che fine hanno fatto? Il Ministero Della Salute si contraddice da solo (Di venerdì 17 aprile 2020) I documenti del Comitato tecnico scientifico sono pubblici o secretati? Il segreto sembra esserci sullo stesso stato delle cose. L’interesse pubblico di quegli atti per comprendere la più grave pandemia dell’ultimo secolo è fuori discussione, ma nessun giornalista né cittadino li ha finora potuti visionare e sull’accessibilità sono diverse le versioni date dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Perché quei documenti sono importanti Ogni giorno, dall’inizio dell’emergenza, il governo si avvale del Comitato tecnico scientifico (CTS) che produce pareri, report e raccoglie note tecniche che passano dalle mani del capo dipartimento Angelo Borrelli direttamente al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Tra questi atti ci sono anche quelli della settimana che va dal 1 marzo all’8 marzo, periodo cruciale per ... Leggi su tpi Notizie del giorno – Coronavirus - centrocampista dimesso. Lutti nel mondo del calcio - giallo in casa Roma

Coronavirus - giallo alla Roma : calciatore si allena fuori casa insieme ad altre due persone [NOME e DETTAGLI]

Per questo abbiamo avanzato richiesta di accesso agli atti alla Protezione Civile. Richiesta che ad oggi ancora non ci è stata accordata.

Il Comune attiva un nuovo servizio di prestito domiciliare dei volumi delle biblioteche comunale di Barberino e Tavarnelle

Spaesati, disorientati di fronte a un tempo dilatato, ad una quotidianità che rallenta improvvisamente i propri ritmi, sfogliare il libro del cuore e immergersi nella storia di un romanzo, un giallo, ...

Per questo abbiamo avanzato richiesta di accesso agli atti alla Protezione Civile. Richiesta che ad oggi ancora non ci è stata accordata.