Coronavirus | il comparto cultura è allo stremo | serve una riforma urgente e permanente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 aprile 2020) È in questi momenti che capiamo quanto l’arte sia importante. Se non potessimo vederci un bel film le nostre quarantene sarebbero ancora più grigie e tristi. Gli artisti sono fondamentali per la nostra vita quotidiana, e per questo motivo dobbiamo prestare viva attenzione al mondo della. Lontano dai titoloni e molto spesso con scarso interesse delle istituzioni, tra chi sta subendo maggiormente il contraccolpo economico, vi è l’intero mondo del cinema, dell’audiovisivo, del teatro. Autori, registi, attori, scenografi, musicisti, costumisti, direttori di produzione, ogni tipo di maestranza versano oggi in una situazione critica, molto peggiore del solito precariato in cui si trovano. Si stima che siano state interrotte almeno 40 riprese di film o serie, da produzioni indipendenti ai grandi player, senza contare le migliaia di teatri chiusi, ...