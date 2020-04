Coronavirus | live bollettino della Protezione Civile di oggi 17 aprile 2020

Alle 18 come ogni giorno il bollettino della Protezione Civile con tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia. Ieri sono stati registrati 525 decessi e altri 3786 casi di covid-19. Il dato positivo è il calo dei pazienti in terapia intensiva che è sceso di 143 unità. "C’è una coda di mortalità che ci trasciniamo riferibile al periodo di massimo picco, dalla seconda parte di marzo in poi" ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in una conferenza stampa all’Iss. A preoccupare è il dato del Piemonte dove solo ieri sono stati registrati 879 tamponi positivi al coronavirus, più di un quarto dei casi riscontrati in tutta la penisola. Occhi puntati anche sulla Lombardia dove negli ultimi giorni c'è stata una leggera flessione della curva: ieri i nuovi casi sono stati 941 di cui 277 in provincia di Milano.





Bollettino coronavirus del 17 aprile: i dati del Lazio

E veniamo ai dati anticipati dalle Regioni. Nel Lazio i tamponi positivi sono stati 144 contro i 148 di ieri. Il trend dei contagiati è stabile al 2,6%, ma i ricoveri in ospedale sono in calo. L'altra buona notizia è che nelle ultime 24 ore ci sono stati ben 58 guariti (un record secondo la Regione) per un totale di 978 dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono stati 16.





In Toscana 167 casi nelle ultime 24 ore

Positivi i dati della Toscana dove si contano 167 casi in più rispetto al precedente bollettino. Ieri il dato era stato di 277. Aumentano le guarigioni: 180 le nuove registrate oggi. I test effettuati hanno raggiunto quota 96.231, 4.091 quelli analizzati oggi. 17 i decessi. Questi i dati più significativi - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.





Coronavirus, la situazione in Abruzzo

Va peggio in Abruzzo dove si registra un aumento di 97 casi, su un totale di 1113 tamponi analizzati (8.7 per cento di positivi sul totale). Nella giornata di ieri (16 aprile) i positivi erano stati 72, su un totale di 1042 tamponi (6.9 per cento). Dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati 2443 casi positivi al coronavirus.





Buone notizie dalla Puglia

In calo il Puglia il numero dei nuovi casi positivi al covid-19. I tamponi positivi sono 69 contro i 74 di ieri, nonostante per la prima volta i test superino quota 2000 mai raggiunti finora, e calano anche i decessi (otto nelle ultime 24 ore) che complessivamente superano i 300. Sono stati registrati 2.120 tamponi contro i 1640 di ieri 1640.

