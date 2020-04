Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 17 aprile | Ecco tutti i dati

(Di venerdì 17 aprile 2020) Lain Conferenza Stampa alle ore 18 di oggi venerdì 17, il commissario Angelo Borrelli ha comunicato idell’emergenzarelative alle ultime 24 ore.: 106.962 i malati, 355 più di ieri Sono in totale 106.692 i contagi complessivi dain Italia. Il dato, rispetto alredatto ieri, … L'articoloildel 17proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale dell’emergenza Coronavirus in Italia di venerdì 17 aprile 2020. Le persone attualmente contagiate sono 106.962, 355 i nuovi positivi. 2812 i ...Angelo Borrelli, come di consueto, ha aggiornato l'Italia sui dati odierni. In totale sono i contagiati nel nostro paese 106962, con un incremento di 355 rispetto a ieri (ieri l'incremento era di 1189 ...