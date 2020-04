Coronavirus, i nuovi contagiati diminuiscono lentamente (-293 rispetto a ieri), i morti no (+50) – Il bollettino della Protezione civile (Di venerdì 17 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieIl bollettino del 17 aprile Con 575 vittime nelle ultime 24 ore per Coronavirus, il numero complessivo dei morti è salito a 22.745 (ieri erano 22.170 e le vittime in 24 ore erano state 525). Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile illustrato da Angelo Borrelli l’aumento del numero delle persone attualmente positive è di 355 (ieri erano 1.189), per un totale di 106.962 (ieri erano 106.607). Sono stati effettuati 65.705 tamponi in 24 ore: +4.706 rispetto a ieri quando i test effettuati in un giorno erano stati 60.999, il totale dei test tocca oggi quota 1.244.108 I casi totali di contagi dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono ora 172.434, con un incremento di 3.493 in un giorno (ieri erano 168.941 e l’incremento rispetto alle 24 ore precedenti era ... Leggi su open.online Coronavirus - ultime notizie – In Italia calano i nuovi positivi - stabili i decessi. Leggero aumento dei contagi in Lombardia. Coronabond - no del Parlamento UE

Coronavirus - in Lombardia ancora 243 morti e crescono (poco) i nuovi casi. Aumentano i contagiati a Milano : +325

