Coronavirus. Gravina “Chi chiede stop non vuole bene agli italiani” (Di venerdì 17 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Chi invoca oggi ad alta voce l'annullamento e la sospensione dei campionati non vuole bene ne' al calcio ne' agli italiani perche' non vuole dare una speranza di rinascita per il futuro. Su questo aspetto terro' duro”. Lo ha dichiarato il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, in collegamento con la trasmissione “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1. “Mettere d'accordo tutti non e' facile, e' un momento complesso anche per il mondo del calcio oltre che per il Paese – ha sottolineato Gravina – ma sono convinto che con un pizzico di responsabilita' da parte di tutti e un po' di buon senso e disponibilita' troveremo la giusta via”. Il numero 1 del calcio italiano ha parlato anche dei rapporti con Malago'. “Quella che hanno riportato i giornali non e' un pezzo della mia telefonata con il presidente del ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus FIGC/ Gravina : "Finiremo la stagione ma difficilmente si giocherà al Nord"

Calcio : Coronavirus. Gravina “Si riparte quando ci sara' garanzia salute”

A dichiararlo a Rai Radio 1 è il presidente della Figc Gabriele Gravina. "E’ un momento difficile per tutto il Paese e anche per il mondo del calcio, ma con disponibilità e buonsenso sono sicuro che ...

CALCIO, GRAVINA: SOGNO GIOCARE PARTITA ITALIA A MILANO A PORTE APERTE

a Bergamo e in tutte le località simbolo dell'emergenza covid-19. Ci auguriamo, assumendo un impegno da parte nostra, da parte di Roberto Mancini, di fare la prima partita della nostra nazionale a ...

