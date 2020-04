Coronavirus, gli Amici dell’Infanzia di Cislago donano 2mila 200 euro all’ospedale di Saronno (Di venerdì 17 aprile 2020) Gli Amici dell’Infanzia, attivissima associazione di Cislago, hanno raccolto ben 2mila 200 euro per l’ospedale di Saronno, a cui sono stati destinati dispositivi di protezione per il personale sanitario. La consegna ha avuto luogo questa mattina: 1000 mascherine, cAmici, tute protettive e gel disinfettante. “E’ cominciato tutto un paio di settimane fa – spiega la … L'articolo Coronavirus, gli Amici dell’Infanzia di Cislago donano 2mila 200 euro all’ospedale di Saronno proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario Coronavirus : addio a Carmine - il sindaco-medico. Lascia moglie e tre figlie

Riteniamo quindi che, con lo stesso principio, il cantiere edile, con tutti i dispositivi di protezione e gli accorgimenti necessari per la ... affidabili e gratuiti sulla emergenza Coronavirus. In ...

Questi sono i punti fondamentali che abbiamo discusso. Oggi ho anche partecipato a una riunione del comitato tecnico scientifico che sta valutando gli aspetti medici. Ovviamente la riapertura è ...

